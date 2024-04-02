Минобороны РФ заверило, что призывники в зоне СВО не окажутся

Минобороны России объявило о старте весеннего призыва граждан на военную службу. При этом подчеркнуто, что призывная кампания не имеет никакого отношения к событиям СВО на Украине и пройдет строго в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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