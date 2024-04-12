«Моя жизнь стоит множества других»: преступление и наказание Ольги Гепнаровой

Ольга Гепнарова, 23-летняя девушка из Праги, дважды вошла в историю своей страны. Она стала единственной чехословацкой массовой убийцей-женщиной и последней преступницей, приговоренной в своей стране к смертной казни.
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