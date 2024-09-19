Главком ВМФ России: готовность применения оружия атомными подлодками крайне высокая

Боевая готовность подводных лодок Тихоокеанского флота ВМФ России находится на очень высоком уровне, отметил главком ВМФ Моисеев.
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