❗️⚡️Российской стороне в ходе вчерашнего обмена на американца Фогеля был передан неназванный гражданин РФ, который находился в заключении в США.
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❗️⚡️Российской стороне в ходе вчерашнего обмена на американца Фогеля был передан неназванный гражданин РФ, который находился в заключении в США.