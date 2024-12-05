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Исследование: искусственный интеллект и дезинформация в медицине

Исследование, проведенное Институтом продолжительности жизни Университета Канзаса, показало, что родители склонны доверять информации, полученной от искусственного интеллекта (ИИ), больше, чем рекомендациям медицинских работников.

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