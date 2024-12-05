Исследование: искусственный интеллект и дезинформация в медицине

Исследование, проведенное Институтом продолжительности жизни Университета Канзаса, показало, что родители склонны доверять информации, полученной от искусственного интеллекта (ИИ), больше, чем рекомендациям медицинских работников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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