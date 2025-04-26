Севастопольские пляжи приводят в порядок, надеются успеть к сезону 2025 года

Севастопольские операторы пляжей активно занимаются благоустройством зон отдыха: ремонтируют и красят кабинки для переодевания и душевые, натягивают сетки для игры в футбол и волейбол, а также обязательно готовят разрешительную документацию.
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