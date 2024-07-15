Хирурги ХМАО вырезали опухоли с личинками паразитов из мозга 16-летней девушки. Фото

Хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
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