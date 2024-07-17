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Госинспекторы в Новосибирской области получили новую спецтехнику для борьбы с браконьерами

Госинспекторы в Новосибирской области получили новую спецтехнику для борьбы с браконьерами

Техника позволит более эффективно вести охотничий надзор, а также в полном объёме выполнять задачи по охране охотничьих угодий и животного мира.

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