Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО-1 телефон в кроссовках 

Сотрудники ФСИН не дали посылке с запрещенным попасть в руки к адресату, коротающему дни в СИЗО-1. В пресс-службе ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти рассказали, что петербуржец попытался отправить своему подсудному знакомому кроссовки, но непростые.