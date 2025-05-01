Тарифы на ЖКХ в России снова вырастут с 1 июля

В России снова планируется очередное увеличение стоимости на коммунальные услуги. По информации, предоставленной главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, это может спровоцировать рост цен и стать причиной нового витка инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии