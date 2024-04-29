Захарова прокомментировала задержку таможней Литвы автобуса из Петербурга

«Цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не заметят унижения человеческого достоинства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с задержкой автобуса из Санкт-Петербурга литовской таможней.
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