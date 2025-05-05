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Заглох и застрял: жителя Приморья чудом спасли с затонувшего автомобиля

Заглох и застрял: жителя Приморья чудом спасли с затонувшего автомобиля

В Приморском крае чудом нашли и спасли мужчину, застрявшего на машине в паводке. Он оказался совсем один на подтопленной территории и ждал помощи в кузове автомобиля, пока на него не вышли пожарные, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на минГОЧС Приморья.

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