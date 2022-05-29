Театр абсурда
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Театр абсурда

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Репортёр Руденко об угрожавшем Рамзану Кадырову расправой боевике «Азова»: В СИЗО при виде человека с бородой машинально становится на колени

Репортёр Руденко об угрожавшем Рамзану Кадырову расправой боевике «Азова»: В СИЗО при виде человека с бородой машинально становится на колени

В сети появляется, что называется, дозированная информация о боевиках «Азова» (*экстремистская группировка, запрещённая в России), которые на прошлой неделе сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь».

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