Репортёр Руденко об угрожавшем Рамзану Кадырову расправой боевике «Азова»: В СИЗО при виде человека с бородой машинально становится на колени

В сети появляется, что называется, дозированная информация о боевиках «Азова» (*экстремистская группировка, запрещённая в России), которые на прошлой неделе сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь».
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