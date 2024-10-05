Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет делать всё для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно.
Лукашенко заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Комментарии
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Александр Пятнистый
все очень просто. Он хочет сказать, что надо строить дом таким, каким он нужен сейчас, чтобы не лечь под Запад. Поляки так и не поняли, что их кинут так же, если не хуже, как этто было в 1939. Поймут, однозначно поймут, когда будет очередной и последний в этой жизни раздел сраной Ржечи Посполитой, и не будет больше не Посполитой, ни Ржечи. Дай бог, чтобы поляки остались
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2 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пипец у батьки пошли деменции как у Байдена . Вам позволили руководить только в Белоруссии . Вот ВВП тебя назначит секретарём УООН . Эко ты размахнулся. вот отправит тебя по новым законам на пенсию . Будешь командовать цепеллинами и баклажанами . Будешь разбрасывать навоз с них на территорию У , как это Ким делает
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2 час.
Евгения Баринова
Эту статью написал ПРОВОКАТОР, Всё ВРАНЬЁ!!!
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2 час.
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