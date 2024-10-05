Александр Пятнистый

все очень просто. Он хочет сказать, что надо строить дом таким, каким он нужен сейчас, чтобы не лечь под Запад. Поляки так и не поняли, что их кинут так же, если не хуже, как этто было в 1939. Поймут, однозначно поймут, когда будет очередной и последний в этой жизни раздел сраной Ржечи Посполитой, и не будет больше не Посполитой, ни Ржечи. Дай бог, чтобы поляки остались