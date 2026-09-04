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Царьград

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Профессионалы объяснили, как избавиться от запаха табака в квартире

Профессионалы объяснили, как избавиться от запаха табака в квартире

Курение многолетиями оставляет следы в квартирах. Чтобы избавиться от запаха табака, понадобятся химчистка или профессиональные методы, такие как «сухой туман».

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