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Бонсай для новичков – 5 беспроигрышных вариантов

Бонсай для новичков – 5 беспроигрышных вариантов

Овладение мастерством бонсай требует времени и терпения. Чтобы первые опыты с выращиванием миниатюрных деревьев оказались удачными и не отбили у вас охоту развиваться в этом направлении и дальше, начните с простых и доступных решений.

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