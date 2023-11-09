Бонсай для новичков – 5 беспроигрышных вариантов

Овладение мастерством бонсай требует времени и терпения. Чтобы первые опыты с выращиванием миниатюрных деревьев оказались удачными и не отбили у вас охоту развиваться в этом направлении и дальше, начните с простых и доступных решений.
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