Любовь без границ: секреты счастья и «вечной» молодости Нонны Гришаевой Татьяна СергееваВ мире, где идеалы красоты и молодости подчас становятся недостижимыми, 52-летняя актриса Нонна Гришаева является живым воплощением того, что истинная любовь и гармония в браке могут стать ключом к вечной молодости.