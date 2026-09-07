Минпромторг и Минсельхоз утвердили планы развития сельхозмашиностроения

В 2026 году ожидается прекращение снижения в сельхозмашиностроении: за семь месяцев производство выросло почти на 4%, а рынок — на 4,3% по сравнению с прошлым годом.
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