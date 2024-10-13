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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер после победы на «Мастерсе» в Шанхае: «У нас здесь три легенды, против одной из них я играл»

Синнер после победы на «Мастерсе» в Шанхае: «У нас здесь три легенды, против одной из них я играл»

Итальянец в финале обыграл Новака Джоковича со счетом 7:6(4), 6:3. «Так здорово видеть, что ты продолжаешь играть в потрясающий теннис.

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