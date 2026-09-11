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«Нужно сделать, чтобы эта власть отвечала» — мотив убийства Парубия потряс Украину

«Нужно сделать, чтобы эта власть отвечала» — мотив убийства Парубия потряс Украину

В ходе слушания в суде дела по факту убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия наконец-то стали известны мотивы, подтолкнувшие обычного в принципе человека на «ликвидацию» серьезного украинского политика.

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