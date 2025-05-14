Военно-морские силы Эстонии (Eesti Merevägi) в среду, 14 мая, совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, направлявшееся в Приморск под флагом Габона.
Вконец оборзевшие эстонцы пытались взять на абордаж гражданское судно в Финском заливе
Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
А надо бы!
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6 час.
Валерий Мешалкин
Пока РФ будет размазывать сопли по лицу нас будут захватывать, зажимать, облагать налогами и вводить санкции. Только жесткие и своевременные ответы (да же с применением сверх оружия) заставят наших противников снова пытаться стать нашими партнерами. Ни какой очередной "красной" линии.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Провокационные попытки в Финском заливе продолжаться, это понимает и военно-политическое руководство страны. Сейчас достаточно чтобы появился наш самолёт - для лётчиков ВКС РФ это будет что-то вроде "боевого дежурства". А может быть и "стрельнут" с берега чем-нибудь в качестве острастки - тоже как учения 😉
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1 час.
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