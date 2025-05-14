Вконец оборзевшие эстонцы пытались взять на абордаж гражданское судно в Финском заливе

АР Александр Рязанцев А надо бы!

Валерий Мешалкин Пока РФ будет размазывать сопли по лицу нас будут захватывать, зажимать, облагать налогами и вводить санкции. Только жесткие и своевременные ответы (да же с применением сверх оружия) заставят наших противников снова пытаться стать нашими партнерами. Ни какой очередной "красной" линии.