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Ситуация на рынке акций Tesla остается умеренно бычьей - аналитика

Ситуация на рынке акций Tesla остается умеренно бычьей - аналитика

На 5-часовом графике Tesla цена находится у отметки $364,6 — уровня 50% коррекции Фибоначчи. При этом волатильность остается крайне низкой: ADX составляет 12,65.

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