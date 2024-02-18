Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Согласен. Инвалидов-ветеранов укрорейха должны кормить - урсула фон дыр...своей грудью минус первого размера, жопа бареля, ливершольц, микрон, а шеф-поваром просто обязан быть дырявый , ржавый джо -бидон. Все остальные "помогатели" европки должны быть официантами. И так - до конца жизни последнего инвалида укровермахта. Точка. Причем, все это действо должно происходить на Елисейских полях, в парках , рядом с бундестагом, на берегах Женевских и итальянских озёр. А основная масса болезных должна быть размещена рядом с Арлингтоном, где и должна быть похоронена за счёт американского бюджета.