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  • Юлия Белова (Ржанова)
    Ой! Такого повара нельзя до кухни допускать!Кто будет кормить...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Больно хороший вопрос поднят!Кто будет кормить...
  • star
    достали все бывшие"братья",предлагаю хотя бы на период войны снять их с наших плеч,а если правительству деньги некуда...Абхазия отказалас...

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью: «Давно крутится в голове мысль.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Согласен. Инвалидов-ветеранов укрорейха должны кормить - урсула фон дыр...своей грудью минус первого размера,  жопа бареля, ливершольц, микрон, а шеф-поваром просто обязан быть дырявый , ржавый джо -бидон. Все остальные &quot;помогатели&quot; европки должны быть официантами. И так - до конца жизни последнего инвалида укровермахта.  Точка. Причем, все это действо должно происходить на Елисейских полях, в парках , рядом с бундестагом, на берегах Женевских и итальянских озёр. А основная масса болезных должна быть размещена рядом с Арлингтоном, где и должна быть похоронена за счёт американского бюджета.
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4 час.
Юлия Белова
Больно хороший вопрос поднят!
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23 мин.
Юлия Белова
Ой! Такого повара нельзя до кухни допускать!
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22 мин.

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