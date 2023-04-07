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Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю по Украине

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю по Украине

Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй заявил, что у Запада нет статуса, чтобы давать указания Китаю.

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