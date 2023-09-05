ВЕСТИ-КРЫМ: выпуск 22.11.2023 09:05

Коротко о главном: - В Крыму проверяют газовое оборудование в частных домовладениях. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с газовым оборудованием? - Футболисты ялтинского «Рубина» взяли «под крыло» трудных подростков.
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