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Немцы Кравиц и Пуэц впервые проиграли в Кубке Дэвиса

Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса после того, как Денис Шаповалов и Вашек Поспишил в решающем парном матче обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пуэца – 2:6, 6:3, 6:3.

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