5 страшных трагедий в СССР, которые замалчивали советские СМИ

Одна из особенностей тоталитарных режимов — тщательная фильтрация негативной информации. В СССР она проявлялась особенно ярко: в советских газетах замалчивались события, связанные с любыми, даже природными катастрофами, не говоря о техногенных.
Одна из особенностей тоталитарных режимов — тщательная фильтрация негативной информации. В СССР она проявлялась особенно ярко: в советских газетах замалчивались события, связанные с любыми, даже природными катастрофами, не говоря о техногенных.
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