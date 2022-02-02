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За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 32 новых случая коронавируса, девять – у членов сборных

За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 32 новых случая коронавируса, девять – у членов сборных. 1 февраля в Пекин прибыли 1759 человек, 15 из них сдали положительные тесты, в том числе – три члена сборных.

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