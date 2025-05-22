Существующие мосты в плохом состояние. Проект Косэуць-Ямполь очень важен

Существующие мосты на Днестре на севере Республики Молдова не обеспечивают достаточной пропускной способности на границе, а отсутствие других подобных проектов в краткосрочной или среднесрочной перспективе еще больше подчеркивает необходимость строительства автомобильного моста Косэуць-Ямполь.