Существующие мосты в плохом состояние. Проект Косэуць-Ямполь очень важен

Существующие мосты на Днестре на севере Республики Молдова не обеспечивают достаточной пропускной способности на границе, а отсутствие других подобных проектов в краткосрочной или среднесрочной перспективе еще больше подчеркивает необходимость строительства автомобильного моста Косэуць-Ямполь.
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