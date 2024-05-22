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Крымское информационное агентство

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  • Неизвестно Неизвестно
    нам такие нелюди не нужны пусть катиться к зеле немедленно с семьей.Медсестра из Лени...
  • Анна
    В страхе  перед наказанием можно сказать , что угодно. Она осознанно размещала статьи. Её никто не принуждал. И вдруг...В Керчи задержали...
  • F I
    Не удивляет . За присоединение крымчане  голосовали большинством. ,а меньшинство ни куда не делось и это одна из них ...Медсестра из Лени...

Симферопольский водитель получил 2,5 года принудительных работ за ДТП с участием мотоциклиста

Симферопольский водитель получил 2,5 года принудительных работ за ДТП с участием мотоциклиста

Суд Киевского района города Симферополя признал виновным водителя из 62-летнего Белогорского района в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП.

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