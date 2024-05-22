Симферопольский водитель получил 2,5 года принудительных работ за ДТП с участием мотоциклиста

Суд Киевского района города Симферополя признал виновным водителя из 62-летнего Белогорского района в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП.
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