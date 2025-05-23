Доцент Меликова призвала еженедельно вычесывать шерсть у собак короткошерстных пород

В летний период уход за шерстью домашних животных требует особого внимания. В беседе с Life.ru доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова поделилась рекомендациями по уходу за питомцами в жару.