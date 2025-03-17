В Ульяновской области объявлена масштабная реформа правительства: что меняется

УЛЬЯНОВСК, 17 марта, ФедералПресс. На совещании по развитию Ульяновской области губернатор Алексей Русских объявил о грядущей реорганизации правительства, запланированной в два этапа: до 1 апреля и до 1 сентября.
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