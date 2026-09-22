Бывший мэр Анапы и экс-милиционеры разворовали земли детского лагеря «Смена»Анапский городской суд поставил точку в скандальном деле о землях Всероссийского детского центра «Смена».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удары по НПЗ могу...
- В Краснодаре отре...
- ХЛ Спасение людей ни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым