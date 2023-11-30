Гастрономический загар, или Как распознать алкоголика по внешнему виду

У алкоголика свой, совершенно особенный «аромат», который не спутаешь ни с одним другим. Но помимо обонятельных опознавательных признаков, пьющий человек обладает внешними характеристиками, которые ярко выделяют его из толпы.
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