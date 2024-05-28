На платформе «Умный Смоленск» теперь доступна функция отслеживания уборки города

Об этом рассказали в администрации областного центра. На платформе «Умный Смоленск» в разделе «Уборка» появилась функция, которая позволяет отслеживать передвижения техники, задействованной в уборке дорог, дворов и общественных территорий.
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