Зависимость удовлетворенности женщины сексом от длины пениса мужчины оценили

Многие мужчины беспокоятся, достаточна ли длина их пениса для удовлетворения партнерши, однако частота возникновения оргазмов у женщины зависит не только от этого фактора, уверяет психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов.