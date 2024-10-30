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Царьград

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Депутаты Госдумы призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутаты Госдумы призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат Антропенко предложил телеканалы пересмотреть новогодние гонорары артистов.Игорь Антропенко, депутат Госдумы, предложил руководству телеканалов пересмотреть гонорары артистов при съемках новогодних огоньков.

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Валерий Каплун
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