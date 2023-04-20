Елена Вяльбе: «Непряева и в этом году выиграла бы Кубок мира. Там особо не с кем соревноваться»

— В этом сезоне вы часто говорили, что сильнейшие спортсмены выступают здесь, в России. Почему? — А это разве не так? — Как сравнить? Как понять, что Большунов сейчас сильнее Клэбо? — Нет, это не потому что их сейчас надо сравнить, а потому что они и есть сильнейшие.
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