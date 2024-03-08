Мамам особенных детей подарили «День красоты»

«День красоты» провел Клуб добряков Ноябрьска в преддверии Международного женского дня. Уже в шестой раз организаторы проекта устраивают волшебные преображения и дают возможность мамам особенных детей отдохнуть от домашних забот и почувствовать себя фотомоделями.
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