Мамам особенных детей подарили «День красоты»

«День красоты» провел Клуб добряков Ноябрьска в преддверии Международного женского дня. Уже в шестой раз организаторы проекта устраивают волшебные преображения и дают возможность мамам особенных детей отдохнуть от домашних забот и почувствовать себя фотомоделями.