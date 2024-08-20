Россия передает опыт, полученный в СВО, партнерам по ОДКБ — МИД РФ

Опытом, полученным в ходе специальной военной операции, делится Россия со своими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян, сообщает 20 августа РИА Новости.
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