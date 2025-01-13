Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +1°, пасмурно• Севастополь: +4°, пасмурно• Ялта: +5°, пасмурно• Алушта: +5°, пасмурно• Евпатория: +4°, пасмурно• Саки: +3°, пасмурно• Бахчисарай: +2°, пасмурно• Джанкой: +3°, пасмурно• Судак: +2°, пасмурно• Феодосия: +3°, д.
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