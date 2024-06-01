Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Премьер Эстонии з...
  • Мария
    Закончилась бы война. Всё остальное менее значительно.Что изменится для...
  • Мария
    Нам ли ругать Советский Союз! Это сравнение не смешно, а грустно.Россия обогнала Я...

Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Напомню, что тетку посадили из-за того, что вдова погибшего бойца на СВО пришла с ребенком на прием в поликлинику, а Буянова заявила сыну, что российский военнослужащий «был законной целью Украины» и, мол, те все правильно сделали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
надо всем тварям в СИЗО соли передать! Молодец А.В.Кан!!!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх