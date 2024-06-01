Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Напомню, что тетку посадили из-за того, что вдова погибшего бойца на СВО пришла с ребенком на прием в поликлинику, а Буянова заявила сыну, что российский военнослужащий «был законной целью Украины» и, мол, те все правильно сделали.
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