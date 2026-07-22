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SPLETNIK

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"Всем сейчас тяжело". Владелица Finn Flare Ксения Рясова высказалась о потерях из-за атак на Wildberries

"Всем сейчас тяжело". Владелица Finn Flare Ксения Рясова высказалась о потерях из-за атак на Wildberries

Президент компании Finn Flare Ксения Рясова, которая накануне записала видеообращение с просьбой поддержать её бренд после атаки БПЛА на Wildberries, вновь обратилась к своим подписчикам.

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