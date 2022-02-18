Верховная Рада рассматривает новую схему растаможки автомобилей

В Верховной Раде Украины предлагают разрешить определенным категориям лиц с инвалидностью, которые находятся на очереди для получения бесплатного автомобиля, потеряв место в этой очереди, растаможить «социальную» легковушку без уплаты акциза и НДС.
В Верховной Раде Украины предлагают разрешить определенным категориям лиц с инвалидностью, которые находятся на очереди для получения бесплатного автомобиля, потеряв место в этой очереди, растаможить «социальную» легковушку без уплаты акциза и НДС.
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