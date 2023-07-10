Как взять миграционную политику в России под надежный контроль
Некоторое время назад на фоне происходящих во Франции массовых беспорядков мы подняли вопрос о том, возможно ли повторение подобной «передряги» в дальнейшем и в нашей стране, если бесконтрольная миграция в Россию не будет остановлена с принятием соответствующих профилактических мероприятий.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В связи с массовым неуважением к законам нашей страны, увеличением преступности, ввозом наркоты, не выполнение гражданских обязанностей в отношении СВО. прекратить договоренности о выдаче гражданства. С выдворением из нашей страны
Свежие комментарии