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Как взять миграционную политику в России под надежный контроль

Как взять миграционную политику в России под надежный контроль

Некоторое время назад на фоне происходящих во Франции массовых беспорядков мы подняли вопрос о том, возможно ли повторение подобной «передряги» в дальнейшем и в нашей стране, если бесконтрольная миграция в Россию не будет остановлена с принятием соответствующих профилактических мероприятий.

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