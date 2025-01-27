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В России предложили запретить части детей учиться в государственных вузах

В России предложили запретить части детей учиться в государственных вузах

Белгородский губернатор Гладков предложил не пускать в вузы осуждающих СВО детей Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдвинул инициативу запретить части российских детей учиться в государственных учебных заведениях.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Во время выступления Гладков отметил, что речь идет о несовершеннолетних, осуждающих действия российских властей в рамках специальной военной операции (СВО) или высказывающихся против церкви — по мнению чиновника, таких детей следует не пускать в государственные вузы и техникумы.&quot;  СВО- понятно. А вот за слова о церкви чиновника надо увольнять немедленно! Ибо по Конституции Россия светское государство и церкви в политике делать нечего!
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