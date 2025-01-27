В России предложили запретить части детей учиться в государственных вузах

М

ММ

"Во время выступления Гладков отметил, что речь идет о несовершеннолетних, осуждающих действия российских властей в рамках специальной военной операции (СВО) или высказывающихся против церкви — по мнению чиновника, таких детей следует не пускать в государственные вузы и техникумы." СВО- понятно. А вот за слова о церкви чиновника надо увольнять немедленно! Ибо по Конституции Россия светское государство и церкви в политике делать нечего!