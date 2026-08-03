Места для отдыха и детскую площадку обустроят в Ново-Екатерининском сквере

В Тверском районе Москвы продолжается благоустройство Ново-Екатерининского сквера. О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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