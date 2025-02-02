Если на вас галочка: юристы рассказали, как избежать задержания на границе РФ

Январь традиционно ознаменовался активными зарубежными путешествиями и в то же время продемонстрировал тревожный тренд: некоторые россияне уже в аэропорту узнали, что у них, оказывается, запрет на выезд из страны .
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