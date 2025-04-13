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Царьград

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Повсюду страх и ужас: Кадры с новой "дороги смерти". Такое на украинском ТВ не покажут

Повсюду страх и ужас: Кадры с новой "дороги смерти". Такое на украинском ТВ не покажут

Появилось видео с новой "дороги смерти" ВСУВ зоне проведения специальной операции появляется всё больше "дорог смерти".

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