Астраханцы жалуются на запах газа в воздухе

Сигналы поступают не только из районов, но и с территории города. Сегодня утром с 7:30 спасатели астраханского МЧС фиксируют звонки от населения: люди сообщают о запахе на улице, несвойственному атмосферному - запахе газа.
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